Nizza, l’attentatore è un tunisino “sbarcato a Lampedusa”. Altri due attentati sventati in Francia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Mai come questa volta un attacco terroristico in Francia era purtroppo nell’aria. L’intelligence transalpina ne era ben conscia dopo le invettive del “sultano” Erdogan contro Macron e Charlie Hebdo, pericoloso assist alla galassia jihadista come scrivevamo ieri su questo giornale. Non ci voleva certo la sfera di cristallo per immaginarsi che qualche fanatico islamista avrebbe compiuto un attentato. E così, tragicamente, è stato. Verso le 9 di stamani un uomo armato di coltello è entrato nella chiesa di Notre-Dame nel cuore di Nizza, uccidendo tre persone e ferendone un’altra gravemente: il sacrestano è stato sgozzato, una donna è stata decapitata, un’altra è morta in un bar nei pressi della chiesa dove aveva cercato rifugio dopo essere stata accoltellata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott – Mai come questa volta un attacco terroristico inera purtroppo nell’aria. L’intelligence transalpina ne era ben conscia dopo le invettive del “sultano” Erdogan contro Macron e Charlie Hebdo, pericoloso assist alla galassia jihadista come scrivevamo ieri su questo giornale. Non ci voleva certo la sfera di cristallo per immaginarsi che qualche fanatico islamista avrebbe compiuto un attentato. E così, tragicamente, è stato. Verso le 9 di stamani un uomo armato di coltello è entrato nella chiesa di Notre-Dame nel cuore di, uccidendo tre persone e ferendone un’altra gravemente: il sacrestano è stato sgozzato, una donna è stata decapitata, un’altra è morta in un bar nei pressi della chiesa dove aveva cercato rifugio dopo essere stata accoltellata ...

borghi_claudio : Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crocier… - TgLa7 : Francia, attentato a Nizza, polizia: decapitata una donna, non un uomo. L'attentatore, arrestato, è stato ferito. N… - tg2rai : #UltimOra, #Francia, attentato in cattedrale a #Nizza, 3 morti: decapitata una donna. L'assalto in mattinata nel ce… - salvinaferlito : RT @GiorgiaMeloni: FDI chiede al Governo di chiarire quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo cui l'attentatore di #Nizz… - gabrielbosc : RT @borghi_claudio: Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crociera. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza l’attentatore Così il coronavirus “riabilita” i cattivi pagatori. Stop alle segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia Il Sole 24 ORE