Mirabelli: “Pirlo? Non è detto che un grande calciatore diventi un grande allenatore” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato del Napoli di Gattuso, tecnico che aveva scelto per il suo Milan, evidenziando le qualità che anche lui aveva visto nel tecnico calabrese. Queste le sue parole: “Feci una guerra per prendere Gattuso e farlo sedere sulla panchina del Milan. C’era un grande scetticismo, non aveva grandi esperienze ed erano state negative. Poi però con noi dimostro le sue qualità e successivamente lo ha fatto nel Napoli. Non è detto che un grande calciatore diventi poi un grande allenatore. Guardate Pirlo. Certo è presto per fare un’analisi completa, ma sta avendo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano, ha parlato del Napoli di Gattuso, tecnico che aveva scelto per il suo Milan, evidenziando le qualità che anche lui aveva visto nel tecnico calabrese. Queste le sue parole: “Feci una guerra per prendere Gattuso e farlo sedere sulla panchina del Milan. C’era unscetticismo, non aveva grandi esperienze ed erano state negative. Poi però con noi dimostro le sue qualità e successivamente lo ha fatto nel Napoli. Non èche unpoi unallenatore. Guardate Pirlo. Certo è presto per fare un’analisi completa, ma sta avendo ...

