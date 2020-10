L’odio si nutre sui social: Claudia Letizia tra stalking e minacce di morte (Di giovedì 29 ottobre 2020) La battaglia al mondo degli odiatori è ancora, purtroppo, una questione molto personale e ogni personaggio pubblico del caso decide in autonomia come reagire e comportarsi di fronte a commenti che talvolta arrivano con la potenza di un pericoloso tsunami. Dopo Eva Henger, Alice Fabbrica e Marco Bacini anche Claudia Letizia ha deciso di raccontare a The social Post la sua lotta agli haters, odiatori seriali che si nascondono dietro profili falsi creati appositamente per riversare nei confronti di personaggi noti sui social le offese più cattive e non è raro che dall’insulto si passi, nei casi più estremi, a veri e propri atti persecutori. La “regina del burlesque” e speaker radiofonica, raggiunta telefonicamente, ci racconta la sua triste e personale esperienza con ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La battaglia al mondo degli odiatori è ancora, purtroppo, una questione molto personale e ogni personaggio pubblico del caso decide in autonomia come reagire e comportarsi di fronte a commenti che talvolta arrivano con la potenza di un pericoloso tsunami. Dopo Eva Henger, Alice Fabbrica e Marco Bacini ancheha deciso di raccontare a ThePost la sua lotta agli haters, odiatori seriali che si nascondono dietro profili falsi creati appositamente per riversare nei confronti di personaggi noti suile offese più cattive e non è raro che dall’insulto si passi, nei casi più estremi, a veri e propri atti persecutori. La “regina del burlesque” e speaker radiofonica, raggiunta telefonicamente, ci racconta la sua triste e personale esperienza con ...

