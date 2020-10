LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Bagües e Osorio a 37 km dal traguardo (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Scende a 1’20” il vantaggio di Bagües e Osorio 16.20 40 chilometri al traguardo. 16.15 oggi si arriva ad Aguilar de Campoo, città ove è cresciuto Alberto Fernandez Blanco, corridore capace di arrivare sul podio al Giro d’Italia, ove fu terzo nel 1983, e alla Vuelta, nella quale fu terzo nel 1983 e secondo, a soli 6″ dal vincitore Caritoux (il distacco più contenuto di sempre nella storia dei grandi giri), nel 1984. Fernandez morì in modo tragico, in un incidente automobilistico, il 14 dicembre del 1984, mentre tornava da Madrid con la moglie ove era stato a ritirare il premio di corridore spagnolo dell’anno. 16.11 Scende ancora il vantaggio dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Scende a 1’20” ildi Bagües e16.20 40 chilometri al. 16.15si arriva ad Aguilar de Campoo, città ove è cresciuto Alberto Fernandez Blanco, corridore capace di arrivare sul podio al Giro d’Italia, ove fu terzo nel 1983, e alla, nella quale fu terzo nel 1983 e secondo, a soli 6″ dal vincitore Caritoux (il distacco più contenuto di sempre nella storia dei grandi giri), nel 1984. Fernandez morì in modo tragico, in un incidente automobilistico, il 14 dicembre del 1984, mentre tornava da Madrid con la moglie ove era stato a ritirare il premio di corridore spagnolo dell’anno. 16.11 Scende ancora ildei ...

