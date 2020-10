Koeman: «Contro la Juve la nostra partita migliore» – VIDEO (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Barcellona Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League Contro la Juventus. «Abbiamo fatto una grande partita, Contro una squadra forte in Europa. Abbiamo giocato il nostro calcio. Abbiamo creato molte opportunità da rete e forse avremmo dovuto chiudere la partita molto prima. Sono molto contento per il gioco visto in campo e per la personalità della mia squadra. È stata una grande vittoria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ronaldha parlato in conferenza stampa dopontus-Barcellona Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions Leaguelantus. «Abbiamo fatto una grandeuna squadra forte in Europa. Abbiamo giocato il nostro calcio. Abbiamo creato molte opportunità da rete e forse avremmo dovuto chiudere lamolto prima. Sono molto contento per il gioco visto in campo e per la personalità della mia squadra. È stata una grande vittoria». Leggi su Calcionews24.com

