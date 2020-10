Frosinone-Cremonese | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Domenica 1 Novembre 2020 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Serie B. La squadra di casa arriva da una sconfitta, due vittorie, un pareggio e una vittoria, si trova al 4 posto con 10 punti. Laarriva da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, si trova al 16 posto con 3 punti. Inutile dire che ladeve risalire la classifica per non rischiare di rimanere nelle zone buie e pericolose per il proseguo del campionato. Leggi anche: Reggina-Spal:(3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto, Rohden, Maiello, Kastanos, Salvi, Ciano, ...