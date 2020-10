Da Nainggolan a Vecino: il punto sul mercato in uscita dell'Inter in vista di gennaio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante il mercato abbia chiuso da poco attorno all'Inter iniziano già a circolare rumors in merito a possibili movimenti in entrata e soprattutto in uscita. Leggi su 90min (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante ilabbia chiuso da poco attorno all'iniziano già a circolare rumors in merito a possibili movimenti in entrata e soprattutto in

Light1908 : RT @cmdotcom: #Inter, la verità sullo scambio per #Vecino e cosa succede con #Nainggolan: l'offerta per il belga... - maviatu7 : RT @cmdotcom: #Inter, la verità sullo scambio per #Vecino e cosa succede con #Nainggolan: l'offerta per il belga... - sportli26181512 : Inter, la verità sullo scambio per Vecino e cosa succede con Nainggolan: l'offerta per il belga...: Decisioni da pr… - cmdotcom : #Inter, la verità sullo scambio per #Vecino e cosa succede con #Nainggolan: l'offerta per il belga...… - BeppeMarottaMa1 : Quindi Nainggolan è ultimo nelle gerarchie a centrocampo, anche dietro l'infortunato Vecino. In effetti quando è sc… -