Covid, Salvini: “Lockdown generalizzato? Se c’è bisogno, giusto farlo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato che è “giusto” fare un lockdown generalizzato “se ci sono le necessità di farlo”. Salvini ha parlato dell’argomento intervenendo su Radio Anch’io (Radio Uno). “Se ci sono le necessità di farlo, è giusto farlo. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar fino alle 18”, ha detto il leader del Carroccio. “Io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”. A proposito del rapporto dell’opposizione col governo sulla gestione della pandemia, Salvini ha commentato: “Noi è sei mesi che chiediamo ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteoha dichiarato che è “” fare un lockdown“se ci sono le necessità di farlo”.ha parlato dell’argomento intervenendo su Radio Anch’io (Radio Uno). “Se ci sono le necessità di farlo, èfarlo. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar fino alle 18”, ha detto il leader del Carroccio. “Io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”. A proposito del rapporto dell’opposizione col governo sulla gestione della pandemia,ha commentato: “Noi è sei mesi che chiediamo ...

