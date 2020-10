Coronavirus | Remuzzi choc | “Un anziano su 2 in rianimazione muore”

StefaniaCarini : Coronavirus, Remuzzi (Mario Negri): “Alcune persone sono più a rischio, una su 2 muore in rianimazione” - ElisabettaFerr2 : RT @Libero_official: 'Variabilità impressionante'. Giuseppe #Remuzzi lancia l'allarme sul #Covid-19: occhio alla 'sovradispersione' https:… - RSeminati : RT @Libero_official: 'Variabilità impressionante'. Giuseppe #Remuzzi lancia l'allarme sul #Covid-19: occhio alla 'sovradispersione' https:… - Libero_official : 'Variabilità impressionante'. Giuseppe #Remuzzi lancia l'allarme sul #Covid-19: occhio alla 'sovradispersione'… - max_ronchi : CORONAVIRUS, REMUZZI: LA MALATTIA SI TRASMETTE TRA LE MURA DOMESTICHE, NON AL RISTORANTE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Remuzzi

Remuzzi ha risposto alle domande degli ascoltatori, molte delle quali relative all'ipotesi di “separare" gli over 65 per proteggerli dal Coronavirus, e ha spiegato di preferire le raccomandazioni agli ...Allerta Coronavirus, Giuseppe Remuzzi choc sui rischi per la terza età: "Un anziano su 2 in rianimazione muore".