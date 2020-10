Coronavirus: nel residence Adriano 70 camere e 17 appartamenti per quarantene (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Il residence nel quartiere Adriano che fungerà da 'hotel Covid' per le quarantene mette a disposizione 70 camere doppie a uso singolo e 17 appartamenti per piccoli nuclei famigliari (2/3 ospiti ad alloggio).Nato con l'obiettivo di sviluppare un nuovo modello di Residenza Sanitaria Assistenziale, si trasformerà temporaneamente per qualcosa di più utile alla comunità. "A seguito del repentino dilagare di una nuova epidemia, rispondendo a una bando pubblico di Ats, abbiamo infatti lavorato per trasformare temporaneamente parte dell'Adriano Community Center in una struttura per l'accoglienza in isolamento di persone positive al Covid-19", spiega in una nota il direttore della struttura, Andrea Casiraghi. L'iniziativa nasce anche a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Ilnel quartiereche fungerà da 'hotel Covid' per lemette a disposizione 70doppie a uso singolo e 17per piccoli nuclei famigliari (2/3 ospiti ad alloggio).Nato con l'obiettivo di sviluppare un nuovo modello di Residenza Sanitaria Assistenziale, si trasformerà temporaneamente per qualcosa di più utile alla comunità. "A seguito del repentino dilagare di una nuova epidemia, rispondendo a una bando pubblico di Ats, abbiamo infatti lavorato per trasformare temporaneamente parte dell'Community Center in una struttura per l'accoglienza in isolamento di persone positive al Covid-19", spiega in una nota il direttore della struttura, Andrea Casiraghi. L'iniziativa nasce anche a ...

