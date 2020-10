"Con Covid pazienti con psoriasi in gravi difficoltà" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle, in particolare su mani, gomiti e pianta dei piedi. Sono questi i primi segnali con i quali fa la sua comparsa la psoriasi, malattia infiammatoria cronica caratterizzata da una anomalia della crescita dell'epidermide, che può comparire e scomparire spontaneamente. Colpisce in Italia 2,5 milioni di persone (il 3% della popolazione), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Di questi 2,5 milioni, il 10% è affetto dalla forma moderata-severa. "Ma a questi pazienti in molti prestano attenzione solo in occasioni particolari come la Giornata mondiale della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a sanguinare, prurito, dolore, bruciore alla pelle, in particolare su mani, gomiti e pianta dei piedi. Sono questi i primi segnali con i quali fa la sua comparsa la, malattia infiammatoria cronica caratterizzata da una anomalia della crescita dell'epidermide, che può comparire e scomparire spontaneamente. Colpisce in Italia 2,5 milioni di persone (il 3% della popolazione), uomini e donne in egual misura anche se durante la pubertà e la menopausa le donne registrano un picco di incidenza. Di questi 2,5 milioni, il 10% è affetto dalla forma moderata-severa. "Ma a questiin molti prestano attenzione solo in occasioni particolari come la Giornata mondiale della ...

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a ...

Coronavirus Italia, 26.831 nuovi contagi e 217 morti

Sono 26.831 i nuovi contagi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 217 decessi, ...

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Unghie rigate, forfora, macchie rosse, placche argentate e squamose, pelle secca che tende a rompersi e a ...Sono 26.831 i nuovi contagi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 217 decessi, ...