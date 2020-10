Chi è Naip, cantante di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Naip, cantante di X Factor 2020 Over Naip, pseudonimo di Michelangelo Mercuri, è un originale ed eccentrico cantautore di Lamezia Terme, giunto ai Live di X Factor 2020, al via su Sky Uno da giovedì 29 ottobre. A sceglierlo, dopo aver superato tutte le selezioni, il suo giudice Mika. Ma chi è Naip? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020 Originario di Lamezia Terme, in Calabria, Naip. pseudonimo di Michelangelo Mercuri, ha conquistato tutti i giudici e il pubblico con il suo modo particolarissimo di cantare, fatto di ironia nei testi e sperimentazioni musicali al limite dell’avanguardia. Già alle audizioni ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi èdi XOver, pseudonimo di Michelangelo Mercuri, è un originale ed eccentrico cantautore di Lamezia Terme, giunto ai Live di X, al via su Sky Uno da giovedì 29 ottobre. A sceglierlo, dopo aver superato tutte le selezioni, il suo giudice Mika. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di XOriginario di Lamezia Terme, in Calabria,. pseudonimo di Michelangelo Mercuri, ha conquistato tutti i giudici e il pubblico con il suo modo particolarissimo di cantare, fatto di ironia nei testi e sperimentazioni musicali al limite dell’avanguardia. Già alle audizioni ...

