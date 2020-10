Caffè Toraldo pronto a intervenire | ecco chi è il concorrente che rischia di essere eliminato

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Su Twitter in questi minuti gira lo screenshot di una risposta da parte di Caffè(sponsor del Grande Fratello) che, qualora fosse vero, metterebbe a serio rischio la permanenza al Grande Fratello Vip 5 di un’importante. Al momento è bene sottolineare come non ci sia alcuna comunicazione ufficiale da parte del GF circa una sospensione del televoto, ma è lecito aspettarsi degli sviluppi nelle prossime ore. La risposta di Caffèa un’utente su Twitter La forte presa di posizione da parte dello sponsor Caffèmette in difficoltà la produzione del Grande Fratello Vip, dal momento che va a investire una delle concorrenti di punta di quest’anno: Patrizia De Blanck, verso cui Alfonso Signorini sembra avere un occhio di riguardo durante ...