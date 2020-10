Barcellona, infortunio per Araujo: il comunicato del club (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ronaldo Araujo è uscito anzitempo nella gara dello Stadium contro la Juventus. Ecco le condizioni del difensore del Barcellona Brutte notizie per Ronald Koeman. Araujo, uscito anzitempo nella gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, dovrà stare a riposo per un po’ a causa di un’infortunio. Ecco il comunicato del club catalano sulle condizioni del giovane difensore uruguiano classe 1999. «Ronald Araujo ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra e la sua disponibilità dipenderà da come evolverà l’infortunio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ronaldoè uscito anzitempo nella gara dello Stadium contro la Juventus. Ecco le condizioni del difensore delBrutte notizie per Ronald Koeman., uscito anzitempo nella gara contro la Juventus all’Allianz Stadium, dovrà stare a riposo per un po’ a causa di un’. Ecco ildelcatalano sulle condizioni del giovane difensore uruguiano classe 1999. «Ronaldha riportato unal bicipite femorale della gamba destra e la sua disponibilità dipenderà da come evolverà l’». Leggi su Calcionews24.com

