Avengers | una saga di sole donne?

The Black Widow è il prossimo appuntamento con un film Marvel, continuamente rinviato a causa della attuale pandemia. La speranza vuole che il film con Scarlett Johansson possa essere visto all'interno di una sala cinematografica e non sul servizio streaming Disney+, anche se dobbiamo dire che per come si stanno mettendo le cose potrebbe essere una soluzione adottata (vedi ad esempio Mulan). Per ora l'uscita del film, che è il primo del Marvel Cinematic Universe a ruotare intorno a un personaggio femminile protagonista assoluto, è prevista per il 7 maggio 2021 Trama Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare ...

Il regista Scott Derrickson ha rivealto che il momento più importante di Doctor Strange in Avengers: Endgame è stato improvvisato da Benedict Cumberbatch.

Partendo da quell'inquadratura di Avengers: Endgame in cui si vedono tutte le supereroine, la Marvel ha in serbo un film corale al femminile. Lo dice con certezza Letitia Wright, la Shuri di Black Pan ...

Il regista Scott Derrickson ha rivealto che il momento più importante di Doctor Strange in Avengers: Endgame è stato improvvisato da Benedict Cumberbatch. Partendo da quell'inquadratura di Avengers: Endgame in cui si vedono tutte le supereroine, la Marvel ha in serbo un film corale al femminile. Lo dice con certezza Letitia Wright, la Shuri di Black Pan ...