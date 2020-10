Attacco in una chiesa di Nizza | 3 vittime di cui una decapitata In Francia incubo terrore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un"terroristico" nel cuore della cristianità, la Cattedrale di Notre Dame a, nel giorno della festività di Mawlid, che onora la nascita del Profeta Maometto. Una festa che ora il Consiglio francese del culto musulmano ha chiesto di annullare. Sono le 9 del mattino quando Brahim, così ha detto di chiamarsi l'attentatore, impugna un coltello e fa irruzione nella. Uccide tre persone, in maniera brutale. Una delleè "quasi", dicono fonti della polizia citate da Le Figaro. Un'altra è sgozzata. La terza vittima prova a sfuggire alla sua ferocia. Si allontana, barcollando, verso un bar nelle vicinanze. Ha il corpo dilaniato da alcune coltellate. Si accascia e muore. Intanto, il 25enne Brahim urla ripetutamente Allahu Akbar. Lo fa anche ...

Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - matteosalvinimi : Francia sotto attacco del terrorismo islamista. Noi stiamo combattendo una malattia virale, però intanto altri tipi… - LegaSalvini : ++ ??ORRORE A NIZZA ++ ULTIM'ORA: ATTACCO IN CATTEDRALE A NIZZA, TRE MORTI: DECAPITATA UNA DONNA - messinagiovanni : Nizza, attacco in una chiesa: tre morti e un ferito grave. Macron: 'Francia sotto attacco'. L'aggre… - maxxxks : RT @ImolaOggi: ??Attacco a Nizza: il killer è un tunisino sbarcato a Lampedusa pochissimo tempo fa (ma l'orrido inciucio ha una coscienza?)… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco una

La Francia, già scossa dall'epidemia senza controllo del CORONAVIRUS, torna a tremare. Un nuovo ATTACCO TERRORISTICO si è concretizzato a Nizza, a sole due settimane di distanza dalla decapitazione de ...una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa, dove è morta poco dopo per le conseguenze delle ferite, riferisce la radio France Info. Non si esclude la presenza di complici del killer.