Attacco in cattedrale a Nizza | tre morti | decapitata una donna

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L'assalto oggi, in mattinata, nel centro della città. Ci sarebbero anche feriti. Il sindaco: è un attentato terroristico, l'attentatore continuava a gridare Allah Akbar. Fermato l'assalitore

Mondo - La polizia ha arrestato un uomo per l'assalto nella cattedrale di Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin, in cui è stato decapitato un settantenne, scrive Nice Matin. La po ...L'attacco all'arma bianca è avvenuto all'interno della cattedrale di Notre-Dame. Ci sarebbero anche diversi feriti ...