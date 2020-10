Astana Open | Seppi eliminato agli ottavi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) NUR SULTAN - Andreasvienedell', nuovo Atp 250 con 273.345 dollari di montepremi di scena sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan. Il tennista ...

NUR SULTAN - L'avventura di Andreas Seppi nell'Astana Open, nuovo Atp 250 con 273.345 dollari di montepremi di scena sul veloce indoor di Nur-Sultan in Kazakhstan, si ferma al secondo turno. Il tennis ...Buona partenza per l'altoatesino, che vince il primo set facilmente ma poi cala in maniera vistosa e si fa rimontare da Mackenzie McDonald ...