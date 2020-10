Al via nuove sistemazioni delle strade di Udine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Procedono a ritmo serrato gli appalti di manutenzione delle strade del Comune di Udine. Terminata la scorsa settimana una serie di interventi di media entità, per complessivi 100.000 euro, è ora la volta di numerosi ripristini mediante l’impiego di una speciale attrezzatura a cura della ditta “LGT Laboratorio Geotecnico”. Si tratta di un innovativo macchinario, già sperimentato a Udine con successo e in grado di realizzare “stampi” di asfalto a caldo di dimensione 2×1 m. Questa tecnologia, in particolare, consente di trattare in maniera definitiva vecchi scavi (tubazioni, allacciamenti) che con il tempo hanno ceduto creando avvallamenti, oppure aree circoscritte in cui un cedimento importante rischia di allargarsi e compromettere anche l’asfalto ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Procedono a ritmo serrato gli appalti di manutenzionedel Comune di. Terminata la scorsa settimana una serie di interventi di media entità, per complessivi 100.000 euro, è ora la volta di numerosi ripristini mediante l’impiego di una speciale attrezzatura a cura della ditta “LGT Laboratorio Geotecnico”. Si tratta di un innovativo macchinario, già sperimentato acon successo e in grado di realizzare “stampi” di asfalto a caldo di dimensione 2×1 m. Questa tecnologia, in particolare, consente di trattare in maniera definitiva vecchi scavi (tubazioni, allacciamenti) che con il tempo hanno ceduto creando avvallamenti, oppure aree circoscritte in cui un cedimento importante rischia di allargarsi e compromettere anche l’asfalto ...

ilpost : Il governo tedesco ha deciso nuove restrizioni ai movimenti per via del coronavirus - msgelmini : Domani, fa sapere Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio incontrerà le associazioni delle categorie più colpite… - marcoregni : Da leggere ottima intervista @carlo_fusi via @ildubbionews a Luciano Violante anche per nuove modlaità gestione d… - InfoAtac : #info #atac - Dal 26/10 la linea 669 percorre via della Vasca Navale-viale Marconi (tratta Edison-Pincherle) - 4 nu… - bizcommunityit : Il #governo tedesco ha deciso nuove restrizioni ai movimenti per via del coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : via nuove Roma, telecamere lungo le preferenziali: le nuove vie sorvegliate dagli occhi elettronici Il Messaggero Con un nuovo ad, il lanificio Cerruti scommette sul lusso creativo

Filippo Vadda, 44 anni, arriva da Loro Piana. Da ottobre guiderà la storica azienda biellese verso il suo rilancio ...

Rino Rappuoli: “Ancora tre mesi poi avremo la cura con gli anticorpi”

ROMA. Abbiamo accelerato, già a metà dicembre potremo iniziare la sperimentazione della terapia sui pazienti Covid e chiuderla in un mese-mese e mezzo». Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale, pad ...

Filippo Vadda, 44 anni, arriva da Loro Piana. Da ottobre guiderà la storica azienda biellese verso il suo rilancio ...ROMA. Abbiamo accelerato, già a metà dicembre potremo iniziare la sperimentazione della terapia sui pazienti Covid e chiuderla in un mese-mese e mezzo». Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale, pad ...