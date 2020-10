A Rieti imprenditore in sciopero della fame dorme nel suo locale da lunedì

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Spadoni, titolare del cocktail bar Cuba club aè in, vive enel suoda lunedì mattina, in protesta pacifica contro le misure dell'ultimo Dpcm. Il ...

MichelaRoi : RT @globalistIT: - AnarkicoPinelli : Il titolare del bar Cuba Club dorme e vive da lunedì all'interno del suo locale. Invita tutti gli imprenditori a se… - globalistIT : - L_Imprenditore : Fare #scuola ai tempi del Covid-19. Raccontiamo la difficile situazione di alcuni istituti della provincia di Rieti… -

Ultime Notizie dalla rete : Rieti imprenditore

Il Messaggero

Andrea Spadoni, titolare del cocktail bar Cuba club a Rieti è in sciopero della fame ... "Io vivo dentro”, invitando gli imprenditori ad unirsi alla sua lotta. “Vogliamo rispettare le regole, ma non ...Andrea è un bartender che ha deciso di dormire all'interno del suo bar e di fare lo sciopero della fame come protesta contro il nuovo dpcm.