Vaffa Kaczynski. La gioventù polacca insorge per il diritto all'aborto

Di solito nella redazione del più grande quotidiano liberale di Varsavia, il leggendario Gazeta Wyborcza, tendono a censurare le espressioni scurrili, ma questa volta hanno deciso di non farlo perché le piazze cantano in coro e continuano a ripetere unite da giorni: "Pierdole Pis", Vaffanculo Pis, il partito diritto e Giustizia, fondato dal conservatore Jaroslaw Kaczynski.Le immagini delle strade ricolme di giovani che manifestano contro l'ultima decisione del governo – il divieto d'aborto anche in caso di malformazione del feto-, dice dagli uffici del quotidiano il redattore capo Bartosz T. Wielinski, che "c'era da aspettarsele, ma allo stesso tempo si sono rivelate una sorpresa. Già quattro anni fa il Governo tentò di imporre queste misure, per ...

Bartosz Wielinski, vicedirettore di Gazeta Wyborcza, all'HuffPost: "Triste vedere un Paese europeo ostaggio di un autocrate" ...

