Un ex volto di Temptation ha subito una terribile aggressione | Il dolore più forte è al petto

Ultime Notizie dalla rete : volto Temptation

Bigodino.it

Sarà davvero così? Al momento sulla vicenda tutto tace. Michael è noto al pubblico televisivo per aver preso parte a Temptation Island insieme a Lara Zorzetto, che dopo la rottura ha voltato pagina e ...La cosa curiosa è che Zorzi sarebbe stato invitato a uscire di fronte alla sua reticenza a lanciare nuove critiche ai suoi compagni d'avventura. Per una volta non dico una cosa pungente, e allora mi d ...