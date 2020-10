Tim | occhio a questa promozione

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelle ultime settimane Tim non ha fatto mancare le rimodulazioni Per quanto riguarda i costi delle tariffe per i propri clienti. si tratta ormai di un dibattito molto aperto per quello che concerne le politiche commerciali, una novità si è avuta per tutte le utenze che hanno una scheda SIM attiva senza. per tutti gli utenti che sono insituazione da oggi è previsto un fisso da pagare di €1,99 al mese. Un’ulteriore novità insettimana il servizio sempre connesso, attivato di default su tutti i profili con ricaricabile con pagamento attraverso credito residuo. La funzione diè molto semplice, in caso di mancato credito residuo agli utenti sono garantiti consumi senza limiti per effettuare chiamate e inviare sms e ...