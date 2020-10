Stupro | all' assessore due anni di terapia

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Paola Fucilieri Patteggiamento per Paolo Massari. Per lui il trattamento previsto dal "Codice rosso" Ha chiesto scusa - pare da subito - alla sua vittima, ammettendo tutto quello che le aveva fatto passare e per cui era finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale. L'ha risarcita con 30mila euro. Quindi ha intrapreso (proprio da giugno, ovvero immediatamente dopo il suo ingresso a San Vittore) un percorso terapeutico che mostrerebbe una ferma volontà a ravvedersi, a voler cambiare, una cura mirata insomma proprio al suo recupero grazie al sostegno psicologico sulla base di quanto previsto dalle norme contro la violenza sulle donne, il cosiddetto «Codice Rosso». Il gup Tiziana Gueli ha accettato così la richiesta di patteggiamento a duedi carcere, pena sospesa, per Paolo Massari, 55enne ex giornalista Mediaset ...