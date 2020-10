Stellantis nasce dalla fusione FCA e PSA | come sarà il quarto produttore auto?

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) FCA e PSA continuano a prendere accordi e procedere per lache darà vita a. Una nuova società costruttrice dimobili con sede ad Amsterdam. Ieri, 27 ottobre, i due consigli di amministrazione hanno firmato l’inizio per combinare i due gruppi e le loro attività transfrontaliere.: brande quotazioni in borsa Di fatto consta perre una quarta realtàmobilistica importante e che possiederà tutti questi marchi: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Il gruppo sarà quotato a Milano, New York e Parigi, è la combinazione di tre famiglie private e una componente ...

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, con Fiat Chrysler e il gruppo francese che non hanno rilasciato commenti in merito. Un aumento della quota di mercato del marchio giapponese, seppur esigua in ...L’agenzia di stampa tedesca riporta che gli uffici della Direzione Concorrenza avrebbero infatti accolto le proposte inviate dai due gruppi in settembre, come risposta ai timori espressi da Bruxelles ...