Rompe il cellulare e decide di farla finita | fine tragica per un sedicenne

Un ragazzo di soli 16 anni si è suicidato dopo aver rotto lo schermo del cellulare: non poteva permettersi di ricomprarlo Non aveva i soldi per permettersi un cellulare nuovo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

