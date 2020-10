Ricoveri in aumento in Bergamasca Sono 157 i pazienti nei nostri ospedali (Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati.

Ricoveri in aumento in Bergamasca Sono 157 i pazienti nei nostri ospedali

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati. È st ...

