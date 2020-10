Red Canzian porta Casanova all' opera | Sogno Depp

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dai Pooh a un progetto per nove attori-cantanti e 25 performer. "Nella vita dell'avventuriero c'è tutto: sesso, amicizia, intrighi"

Il polistrumentista e cantante (ex) nei Pooh, porta in scena un progetto ambizioso dedicato all'avventuroso protagonista della Venezia del 1700 ...Dai Pooh a un progetto per nove attori-cantanti e 25 performer. "Nella vita dell’avventuriero c’è tutto: sesso, amicizia, intrighi" ...