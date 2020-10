Polpette di zucca ripiene | senza friggere | una delizia light

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siete a dieta ma non volete rinunciare a mangiare qualcosa di sfizioso? Ecco la ricetta per cucinare delledi, non fritte. Ingredienti: Per preparare delledie non fritte, avrete bisogno di: 250 grammi di(circa ¼ ) 80 ml di acqua (meno di mezzo bicchiere) 30 grammi di formaggio grattugiato 7 grammi di curry in polvere 1 cipolla piccola (opzionale) Un uovo intero ed un rametto di rosmarino fresco tritato Un pizzico di sale fino da cucina Un filo di olio di oliva o di semi Q.b. di pane grattugiato Q.b. di fiocchi di patate (in alternativa potete usare una patata lessa già schiacciata e già fredda). Per il ripieno, potete usare della mozzarella o un formaggio simile, tagliato a cubetti. Le ...