Milan-Calhanoglu, rinnovo distante. Ma la priorità del turco è ancora il "Diavolo" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contratto in scadenza a giugno 2021, parti distanti: la situazione rinnovo di Calhanoglu con il Milan. Leggi su 90min (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Contratto in scadenza a giugno 2021, parti distanti: la situazionedicon il

pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - sportli26181512 : Milan: la volontà di Calhanoglu per il futuro: Proseguire l'avventura in rossonero: è questa la volontà di Hakan...… - LionardoFronti : @NandoPiscopo1 @milan_corner Il discorso rimane però. Non si può dire “errore della dirigenza non rinnovare Calhano… -