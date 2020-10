Massimo Boldi | il dramma della malattia | “quella corsa in ospedale e l’operazione urgente”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Massimi: laine l’operazione d’urgenzaè senza dubbio uno degli attori più amati e seguiti del panorama cineamatoriale. Pochi sanno che in passato ha rischiato quasi di morire subendo una delicata operazione. L’uomo è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, dove i medici hanno dovuto decidere se fargli un’angioplastica o un triplo bypass. E’ stato deciso di optare per la prima opzione e oggista bene. Già prima di questa operazione , ne aveva subita un’altra all’aorta e sembrava stare bene, tanto che aveva girato un film insieme a Christian De Sica. Alcuni dolori al petto lo hanno fatto preoccupare e ha scoperto che aveva 3 coronarie ostruite. Vediamo nel dettaglio ...

Massimo Boldi è malato? L'attore ha dovuto sottoporti ad un'urgente operazione al cuore, come sta oggi? L'uomo è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, dove i medici hanno dovuto decidere se farg ...