Itziar Ituño sulla fine de La Casa di Carta: “Giusto chiuderla qui, ma chissà in futuro…” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le riprese de La Casa di Carta 5 proseguono nel centro di Madrid nonostante le difficoltà che la Spagna sta affrontando nel tenere sotto controllo la curva dei contagi da Coronavirus. Come conferma Itziar Ituño, interprete di Raquel Murillo alias Lisbona nella serie, la produzione dell’ultima stagione prosegue speditamente sebbene nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza. Di questo passo nel 2021 Netflix sarà pronta a distribuire nel mondo quella che sarà l’ultima stagione della serie, l’epilogo della saga dei rapinatori in tuta rossa e maschera di Dalì che sfidano i governi corrotti e la finanza internazionale. L’attrice basca, in una lunga intervista a Vertele in cui parla dei suoi tanti progetti in corso (contemporaneamente a La Casa di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le riprese de Ladi5 proseguono nel centro di Madrid nonostante le difficoltà che la Spagna sta affrontando nel tenere sotto controllo la curva dei contagi da Coronavirus. Come confermaItuño, interprete di Raquel Murillo alias Lisbona nella serie, la produzione dell’ultima stagione prosegue speditamente sebbene nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza. Di questo passo nel 2021 Netflix sarà pronta a distribuire nel mondo quella che sarà l’ultima stagione della serie, l’epilogo della saga dei rapinatori in tuta rossa e maschera di Dalì che sfidano i governi corrotti e la finanza internazionale. L’attrice basca, in una lunga intervista a Vertele in cui parla dei suoi tanti progetti in corso (contemporaneamente a Ladi ...

mygirlitzi : also, itziar ituno wow - gauloise821 : RT @1GrandPari: #MaskSinger c'est la jolie ITZIAR ITUNO ! - swanbarbara1 : RT @serquelita_: Itziar Ituño: “ho fatto anche danza classica quando ero piccola ma non ho mai avuto un tutù” Intanto, nella mia mente: #… - serquelita_ : Itziar Ituño: “ho fatto anche danza classica quando ero piccola ma non ho mai avuto un tutù” Intanto, nella mia m… - _Alessio_88 : In che senso Itziar Ituño (alias Raquel Murillo ne La Casa Di Carta) è una concorrente di Masked Singer Francia? -

Ultime Notizie dalla rete : Itziar Ituño La Casa di Carta 3, il Professore & Co. sotto scacco: ecco il trailer della nuova stagione Video Il Messaggero