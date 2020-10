Italia, oggi è record di positivi e Conte parla di “scenario 3”: ecco cos’è e cosa prevede (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A seguito del bollettino nazionale odierno diramato dal Ministero della Salute ,che ha riportato ben 24.991 nuovi casi positivi sul territorio Italiano, il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che il Paese di fatto si trova “nello scenario 3 dell’emergenza Coronavirus“. Il Comitato tecnico-scientifico ha infatti parlato di 4 scenari possibili di evoluzione della pandemia nel … L'articolo Italia, oggi è record di positivi e Conte parla di “scenario 3”: ecco cos’è e cosa prevede Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A seguito del bollettino nazionale odierno diramato dal Ministero della Salute ,che ha riportato ben 24.991 nuovi casisul territoriono, il premier Giuseppeha dichiarato che il Paese di fatto si trova “nello scenario 3 dell’emergenza Coronavirus“. Il Comitato tecnico-scientifico ha infattito di 4 scenari possibili di evoluzione della pandemia nel … L'articolodidi “scenario 3”:cos’è e

gennaromigliore : Oggi alla Camera abbiamo respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia per a… - marcodimaio : Oggi l’UE ha dato all’Italia 10 mld di € (di 27 totali) del piano SURE per pagare cassa integrazione e mantenere po… - simonabonafe : Tra le poche buone notizie di questo periodo difficile, dopo il successo sui mercati finanziari per la prima emissi… - TonyLoria : Il 22 ottobre ho scritto che l'aumento dei contaggi è coinciso con l'inizio della scuola. Oggi è confermato anche d… - Damiano__89 : RT @alfrsalamone: Dopo il messaggio di CR7 a proposito dei tamponi sul COVID19, mi sento di dire oggi più che mai un urlo che unirà l’ITALI… -