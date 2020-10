Dl ristori, Federpol: "Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il divieto imposto dall'ultimo Dpcm alle strutture commerciali e alle attività di intrattenimento, il settore della sicurezza privata ha accusato un colpo che rischia di avere, in tempi brevi, una grave ricaduta ai danni delle aziende e dei livelli occupazionali. Il contesto nel quale operano le aziende specializzate nel fornire i servizi di controllo è diventato molto problematico anche a causa della mancanza di azioni di sostegno dirette e di un problema tecnico relativo alla classificazione dei codici Ateco delle attività imprenditoriali che può pregiudicare a priori l'accesso ai contributi. E' l'allarme che lancia Federpol. "Siamo l'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale della categoria professionale degli ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il divieto imposto dall'ultimo Dpcm alle strutture commerciali e alle attività di intrattenimento, il settore dellaha accusato un colpo che rischia di avere, in tempi brevi, una grave ricaduta ai danni delle aziende e dei livelli occupazionali. Il contesto nel quale operano le aziende specializzate nel fornire i servizi di controllo è diventato molto problematico anche a causa della mancanza di azioni di sostegno dirette e di un problema tecnico relativo alla classificazione deidelle attività imprenditoriali che può pregiudicare a priori l'accesso ai contributi. E' l'allarme che lancia. "Siamo l'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale della categoria professionale degli ...

TV7Benevento : Dl ristori, Federpol: 'Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata'... - Notiziedi_it : Dl ristori, Federpol: “Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata” - fisco24_info : Dl ristori, Federpol: 'Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata' : - Adnkronos : #Dlristori, #Federpol: 'Rivedere codici #Ateco per aiuti a sicurezza privata' -

Ultime Notizie dalla rete : ristori Federpol Dl ristori, Federpol: "Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata" Adnkronos Dl ristori, Federpol: “Rivedere codici Ateco per aiuti a sicurezza privata”

E’ l’allarme che lancia Federpol. “Siamo l’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale della categoria professionale degli investigatori privati, degli informatori commerciali e ...

E’ l’allarme che lancia Federpol. “Siamo l’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale della categoria professionale degli investigatori privati, degli informatori commerciali e ...