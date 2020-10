Dire la verità una volta per tutte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dire la verità una volta per tutte Di Vincenzo Calafiore 28 Ottobre 2020-10-27 Da “ meridionale “ che orgogliosamente sono ritengo sia per me per le generazioni passate e per quelle che verranno, doveroso, sbugiardare la menzogna raccontata come una bella storia sull’Unità d’Italia, quando invece si è trattata di un’operazione militare condotta in grande stile. Affinché ci vengano restituiti la dignità e l’orgoglio, la libertà; inDire un referendum per fare scegliere al Sud se desidera rimanere o avere tutta la sua autonomia economica e politica. Questo è un viaggio nella memoria della Storia, quella vera, e non certo quella a – piacere – quest’ultima è un’accozzaglia di simboli: Mazzini, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 ottobre 2020)la verità unaperDi Vincenzo Calafiore 28 Ottobre 2020-10-27 Da “ meridionale “ che orgogliosamente sono ritengo sia per me per le generazioni passate e per quelle che verranno, doveroso, sbugiardare la menzogna raccontata come una bella storia sull’Unità d’Italia, quando invece si è trattata di un’operazione militare condotta in grande stile. Affinché ci vengano restituiti la dignità e l’orgoglio, la libertà; inun referendum per fare scegliere al Sud se desidera rimanere o avere tutta la sua autonomia economica e politica. Questo è un viaggio nella memoria della Storia, quella vera, e non certo quella a – piacere – quest’ultima è un’accozzaglia di simboli: Mazzini, ...

CarloCalenda : In questi tweet ci sono tutti i “Mostri” usciti con il Covid. L’incapacità di dire la verità al paese, la stampa in… - renatobrunetta : Caro @GiuseppeConteIT, sul #Mes ti boccio. Troppi errori da matita blu. Meglio dire la verità. Per te, per il tuo G… - morningstars_x : @dontalkoutloud1 no dai la verità è che ci piace dire di non volerli ma poi se succede piangiamo come fontane perch… - francie862 : @Angela95532089 e infatti nn hanno resistito a lungo e hanno dovuto dire la verità - sopettona : OSTENTO LA MIA PAZZIA PER DIRE LA VERITÀ SOPE SUBUNIT IS COMING Y'ALL -

Ultime Notizie dalla rete : Dire verità Zaia: «Ho pronti 10 centri Covid. Nuove restrizioni? Decidono i parametri» Corriere della Sera