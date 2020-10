Cyberpunk 2077 rinviato nuovamente: i fan si infuriano e CD Projekt RED prova a sdrammatizzare (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I fan di Cyberpunk 2077 sono furiosi dopo che lo sviluppatore CD Projekt Red ha rinviato ancora il titolo a dicembre. La mossa non è andata a genio a molti giocatori, arrabbiati per il quarto rinvio.A detta di tutti, Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi di tutti i tempi. Annunciato per la prima volta nel 2012, il titolo doveva essere lanciato insieme a PlayStation 5 e Xbox Series X a novembre.Tuttavia, il 27 ottobre, CD Projekt Red ha scioccato i fan confermando il rinvio di tre settimane. L'annuncio ha scatenato la furia dei giocatori stufi di tutti questi rinvii.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I fan disono furiosi dopo che lo sviluppatore CDRed haancora il titolo a dicembre. La mossa non è andata a genio a molti giocatori, arrabbiati per il quarto rinvio.A detta di tutti,è uno dei titoli più attesi di tutti i tempi. Annunciato per la prima volta nel 2012, il titolo doveva essere lanciato insieme a PlayStation 5 e Xbox Series X a novembre.Tuttavia, il 27 ottobre, CDRed ha scioccato i fan confermando il rinvio di tre settimane. L'annuncio ha scatenato la furia dei giocatori stufi di tutti questi rinvii.Leggi altro...

