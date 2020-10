Cosa sarà di Francesco Bruni disponibile dal 31 ottobre on demand (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cosa SARÀ di Francesco Bruni dal 31 ottobre sarà disponibile sulle piattaforme on demand SKY Primafila, Apple TV, CHILI, GOOGLE PLAY, Infinity, Timvision, Rakuten TV, The FilM Club, CG Digital, Miocinema, Io resto in sala. In seguito all'ultimo DPCM, che ha decretato la chiusura delle sale cinematografiche, Palomar, Vision Distribution e il regista Francesco Bruni hanno preso la decisione di rendere disponibile Cosa sarà sulle piattaforme on demand a partire dal 31 ottobre. Il film, scritto e diretto da Francesco Bruni, è stato appena presentato come evento di chiusura alla Festa del Cinema di Roma ed è uscito nelle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)SARÀ didal 31saràsulle piattaforme onSKY Primafila, Apple TV, CHILI, GOOGLE PLAY, Infinity, Timvision, Rakuten TV, The FilM Club, CG Digital, Miocinema, Io resto in sala. In seguito all'ultimo DPCM, che ha decretato la chiusura delle sale cinematografiche, Palomar, Vision Distribution e il registahanno preso la decisione di renderesarà sulle piattaforme ona partire dal 31. Il film, scritto e diretto da, è stato appena presentato come evento di chiusura alla Festa del Cinema di Roma ed è uscito nelle ...

carlaruocco1 : #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e o… - borghi_claudio : @Flavr7 @sergio_iezzi @cristianalaz @AlbertoBagnai Guardi che chiedo cosa succede negli ospedali DA FEBBRAIO e i da… - borghi_claudio : @DocenteCarla Ecco: tanti si domandano cosa fare. Si potrebbe incominciare dalle piccole cose: se si vuol fare un p… - misspassinella1 : RT @manolo_loop: #Spagna Hanno alzato le imposte alle classI medie che guadagnano più di € 200.000 all'anno. E hanno anche alzato le impos… - gadimuro : RT @carlaruocco1: #Salvini a giugno 'Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus'. Le sue profezie estive non si sono avverate e ora si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sarà Ilaria Capua: «Il vaccino Covid non sarà l'unica soluzione» Corriere della Sera