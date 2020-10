Chi l’ha visto, la volta in cui Maria De Filippi era pronta a sostituire la Sciarelli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Maria De Filippi che lascia il suo regno Mediaset per approdare in Rai. E La Sciarelli? Tutto nasce da una chiacchierata con il marito Maurizio Costanzo. “Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha visto? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto”, ha dichiarato Maria De Filippi in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Poi i complimenti all’attuale conduttrice. “Chi l’ha visto? è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federica Sciarelli è bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Deche lascia il suo regno Mediaset per approdare in Rai. E La? Tutto nasce da una chiacchierata con il marito Maurizio Costanzo. “Il rituale più importante di Maurizio è guardare Chi l’ha? in tv ogni mercoledì sera: guai a chi glielo tocca. Piace moltissimo anche a me del resto”, ha dichiaratoDein una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Poi i complimenti all’attuale conduttrice. “Chi l’ha? è fatto non bene ma più che bene e la sua conduttrice Federicaè bravissima. Trovo che sia un programma di grande televisione proprio perché è poco televisivo: cerca la ...

