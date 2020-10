Cena in Alto Adige e domenica in albergo, le scappatoie alla chiusura delle 18 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Venite a dormire. La stanza ha un prezzo simbolico, ma così potete cenare fuori casa». Moltissimi albergatori italiani lo hanno pensato subito. È la via d’uscita alla chiusura del ristorante e anche dell’hotel. Il pernottamento costa poco e, visto che l’ultimo Dpcm ha lasciato aperta la ristorazione serale per gli ospiti in albergo (perché il turismo non è vietato e chi sono turisti anche stranieri in Italia), si può cenare senza incorrere in sanzioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Venite a dormire. La stanza ha un prezzo simbolico, ma così potete cenare fuori casa». Moltissimi albergatori italiani lo hanno pensato subito. È la via d’uscita alla chiusura del ristorante e anche dell’hotel. Il pernottamento costa poco e, visto che l’ultimo Dpcm ha lasciato aperta la ristorazione serale per gli ospiti in albergo (perché il turismo non è vietato e chi sono turisti anche stranieri in Italia), si può cenare senza incorrere in sanzioni.

