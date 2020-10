Birra, in Sicilia è boom di consumi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Regina dei consumi e dello stare insieme. La Birra per il 60% dei Siciliani è la bevanda più socializzante, anche più del caffè e del vino. E per 7 Siciliani su 10 è stata la bevanda più consumata negli ultimi mesi, dopo acqua e caffè. Lo dice una ricerca commissionata da Birra Messina all’Istituto Piepoli. abr/mrv/red Birra, in Sicilia è boom di consumi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Regina deie dello stare insieme. Laper il 60% deini è la bevanda più socializzante, anche più del caffè e del vino. E per 7ni su 10 è stata la bevanda più consumata negli ultimi mesi, dopo acqua e caffè. Lo dice una ricerca commissionata daMessina all’Istituto Piepoli. abr/mrv/red, indisu Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Birra, in Sicilia è boom di consumi - ilovebirra : RT @ecoeterra: BIRRA: IN SICILIA LA BEVANDA PREFERITA - ecoeterra : BIRRA: IN SICILIA LA BEVANDA PREFERITA - IlFattoNisseno : Birra regina socialità in Sicilia, più amata che nel Nord Est - LovelyPartisan : RT @gaetanovetri1: @oldwell0908 L'ARANCINA E BIRRA DI SICILIA -

Ultime Notizie dalla rete : Birra Sicilia Birra regina socialità in Sicilia, più amata che nel Nord Est il Fatto Nisseno Birra regina socialità in Sicilia, più amata che nel Nord Est

A sorpresa la birra è più amata in Sicilia che nel Nord-Est, ma soprattutto la birra nell’isola è consumata a pasto, all’insegna della socialità e della convivialità e nei mesi intercorsi tra il ...

Ipotesi lockdown: ecco quando. Così ammazzano davvero il Paese

E secondo un rapporto Censis-Confimprese, realizzato con il contributo di Ceetrus, infatti, una chiusura totale a Natale costerebbe all’Italia 25 miliardi di euro di consumi. Non è chiaro se questo go ...

A sorpresa la birra è più amata in Sicilia che nel Nord-Est, ma soprattutto la birra nell’isola è consumata a pasto, all’insegna della socialità e della convivialità e nei mesi intercorsi tra il ...E secondo un rapporto Censis-Confimprese, realizzato con il contributo di Ceetrus, infatti, una chiusura totale a Natale costerebbe all’Italia 25 miliardi di euro di consumi. Non è chiaro se questo go ...