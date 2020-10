Atp Vienna 2020, Jannik Sinner chi affronterá agli ottavi? Sfida di lusso a Rublev! Data e programma (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jannik Sinner ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’altoatesino è stato impeccabile contro l’ostico avversario di giornata, ha battagliato game su game nella prima frazione imponendosi nettamente al tie-break e ha poi prontamente allungato sul 3-0 nel secondo set, riuscendo poi a rialzare la testa dopo essere stato ripreso sul 3-3. Il nostro portacolori si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale austriaca e ora incrocerà il fortissimo russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Il 19enne azzurro dovrà vedersela contro un fortissimo rivale e dovrà tirare fuori il meglio dal suo tennis ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set e si è così qualificatodi finale del torneo ATP 500 di. L’altoatesino è stato impeccabile contro l’ostico avversario di giornata, ha battato game su game nella prima frazione imponendosi nettamente al tie-break e ha poi prontamente allungato sul 3-0 nel secondo set, riuscendo poi a rialzare la testa dopo essere stato ripreso sul 3-3. Il nostro portacolori si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale austriaca e ora incrocerà il fortissimo russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Il 19enne azzurro dovrà vedersela contro un fortissimo rivale e dovrà tirare fuori il meglio dal suo tennis ...

