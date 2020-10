VIDEO Atalanta-Ajax 2-2: highlights, gol e sintesi. Rimonta orobica con la doppietta di Zapata (Di martedì 27 ottobre 2020) Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 27 ottobre, ha visto scattare il programma della seconda giornata. Uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra l’Atalanta ed i neerlandesi dell’Ajax: pareggio per 2-2, con i gol ospiti nel primo tempo di Tadic su rigore al 30′ e di Traore al 38′, e la Rimonta orobica nella seconda frazione grazie alla doppietta di Zapata tra il 54′ ed il 60′. highlights Atalanta-Ajax 2-2 IL RIGORE DI TADIC Tadic #AtalantaAjax#UCL#CasaDaChampions#ChampionsLeaguepic.twitter.com/vzUXg2spN6 — Casa da Champions (@CasaDaChampions) October 27, 2020 IL ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, martedì 27 ottobre, ha visto scattare il programma della seconda giornata. Uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra l’ed i neerlandesi dell’: pareggio per 2-2, con i gol ospiti nel primo tempo di Tadic su rigore al 30′ e di Traore al 38′, e lanella seconda frazione grazie alladitra il 54′ ed il 60′.2-2 IL RIGORE DI TADIC Tadic ##UCL#CasaDaChampions#ChampionsLeaguepic.twitter.com/vzUXg2spN6 — Casa da Champions (@CasaDaChampions) October 27, 2020 IL ...

Atalanta_BC : #AtalantaAjax, così dall'inizio! ?? ???? team news here! #UCL #GoAtalantaGo - Atalanta_BC : ?? In campo così alla MCH Arena! ?? Here's our first 20/21 #UCL line-up! ? Presented by @Plus500 #FCMAtalanta #UCL… - Atalanta_BC : #AtalantaSamp | 1-2 | 80’ ?? GOOOOOOLLLL DUVÁÁÁÁÁÁÁN ZAPATAAAAAAA!!!!!! #Zapata trasforma il rigore e accorciamo… - AlbeFarted99 : RT @_Bitw_n_10: l'atalanta nel secondo tempo - manidaneonato : RT @_Bitw_n_10: l'atalanta nel secondo tempo -