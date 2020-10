Uomini e Donne: Michele Dentice, Il Cambiamento Impressionante! (Di martedì 27 ottobre 2020) Michele Dentice a Uomini e Donne sta facendo parlare di sè. Il cavaliere del Trono Over in passato era in sovrappeso ed ora mostra le foto del suo Cambiamento che è Impressionante! Uomini e Donne: Conosciamo meglio Michele Dentice. Chi è e che lavoro fa il corteggiatore di Roberta Di Padua! Michele Dentice è uno dei cavalieri della nuova stagione di Uomini e Donne. Il napoletano ha voluto partecipare al dating show targato Maria De Filippi per riscattarsi da un periodo buio. Dopo aver conseguito la maturità, il protagonista in questione si è scritto presso l’Università Parthenope di Napoli dove ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 27 ottobre 2020)sta facendo parlare di sè. Il cavaliere del Trono Over in passato era in sovrappeso ed ora mostra le foto del suoche è: Conosciamo meglio. Chi è e che lavoro fa il corteggiatore di Roberta Di Padua!è uno dei cavalieri della nuova stagione di. Il napoletano ha voluto partecipare al dating show targato Maria De Filippi per riscattarsi da un periodo buio. Dopo aver conseguito la maturità, il protagonista in questione si è scritto presso l’Università Parthenope di Napoli dove ha ...

