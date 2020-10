Tre concorrenti in isolamento e un sospetto positivo: il covid 19 torna al GF VIP 5 (Di martedì 27 ottobre 2020) Paolo Brosio ha scoperto di esser positivo al covid 19 poche ore prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIp 5 proprio grazie ai controlli fatti in vista dell’inizio del reality. E’ stato, se così possiamo definirlo, il primo incontro del Grande Fratello con il covid 19. Ma non l’ultimo a quanto pare. Infatti nel corso della puntata del 26 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha spiegato che i tre ingressi, sarebbero stati rimandati. I ragazzi non lo sanno ma a quanto pare, una delle tre persone che sarebbe dovuta entrare in casa, è risultata positiva al covid 19, o meglio ai test che si fanno, in attesa della conferma del tampone. Questo ha fatto si che nella sicurezza di tutti, anche gli altri concorrenti stessero isolati ancora. Ed è proprio questo che ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) Paolo Brosio ha scoperto di esseral19 poche ore prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIp 5 proprio grazie ai controlli fatti in vista dell’inizio del reality. E’ stato, se così possiamo definirlo, il primo incontro del Grande Fratello con il19. Ma non l’ultimo a quanto pare. Infatti nel corso della puntata del 26 ottobre 2020, Alfonso Signorini ha spiegato che i tre ingressi, sarebbero stati rimandati. I ragazzi non lo sanno ma a quanto pare, una delle tre persone che sarebbe dovuta entrare in casa, è risultata positiva al19, o meglio ai test che si fanno, in attesa della conferma del tampone. Questo ha fatto si che nella sicurezza di tutti, anche gli altristessero isolati ancora. Ed è proprio questo che ci ...

