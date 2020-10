Tommaso Zorzi contro il GF Vip: “Trattato come una put*ana” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, amaro sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020: “Trattato come una put*ana dopo che la paghi”, video. Amaro sfogo di Tommaso Zorzi contro gli autori del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer ha tirato fuori il proprio malumore con l’amica Guenda Goria. A scatenare l’amarezza di Zorzi sarebbe stato il trattamento ricevuto … L'articolo Tommaso Zorzi contro il GF Vip: “Trattato come una put*ana” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020), amaro sfogogli autori del Grande Fratello Vip 2020: “Trattatouna put*ana dopo che la paghi”, video. Amaro sfogo digli autori del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer ha tirato fuori il proprio malumore con l’amica Guenda Goria. A scatenare l’amarezza disarebbe stato il trattamento ricevuto … L'articoloil GF Vip: “Trattatouna put*ana” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - xattorneyx : 'predichi bene ma non razzoli così bene' SAY IT LOUDER TOMMASO ZORZI #GFVIP - candemet8992 : Tommaso: sono 42 giorni che faccio il Zorzi show, per una sera che non ho voglia mi sbatti fuori dal confessionale.… - lalauralosa : RT @2611Vale: @_RoseSykes_ @lalauralosa @tommaso_zorzi Oppini finalmente si è rivelato per quello che è. - 2611Vale : @_RoseSykes_ @lalauralosa @tommaso_zorzi Oppini finalmente si è rivelato per quello che è. -