Svolta in Cile: cancellata la costituzione ultra-liberista di Pinochet con un referendum storico (Di martedì 27 ottobre 2020) Voto storico in Cile: ben 7,5 milioni di cittadini ieri al referendum hanno detto Sì alla possibilità di modificare la costituzione che fu redatta durante la dittatura di Augusto Pinochet, e di farlo fare ad un’assemblea di 155 membri interamente eletta dal popolo. Quindi questa volta è stato un Sì – Apruebo in spagnolo – a cambiare le sorti del paese, dopo la vittoria del No che nel plebiscito del 1988 permise di porre fine al regime dittatoriale in forma pacifica. La Svolta arriva ad un anno esatto dall’inizio delle proteste sociali, partite il 18 ottobre del 2019, contro l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana. “Renace!” Feste, balli e cortei oceanici hanno riempito la capitale Santiago dopo il ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Votoin: ben 7,5 milioni di cittadini ieri alhanno detto Sì alla possibilità di modificare lache fu redatta durante la dittatura di Augusto, e di farlo fare ad un’assemblea di 155 membri interamente eletta dal popolo. Quindi questa volta è stato un Sì – Apruebo in spagnolo – a cambiare le sorti del paese, dopo la vittoria del No che nel plebiscito del 1988 permise di porre fine al regime dittatoriale in forma pacifica. Laarriva ad un anno esatto dall’inizio delle proteste sociali, partite il 18 ottobre del 2019, contro l’aumento del prezzo del biglietto della metropolitana. “Renace!” Feste, balli e cortei oceanici hanno riempito la capitale Santiago dopo il ...

