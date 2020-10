Super Mario 3D All-Stars: in arrivo la telecamera invertita (Di martedì 27 ottobre 2020) Stanno arrivado i comandi invertiti dopo tante richieste dai fan: le opzioni per la telecamera in Super Mario 3D All-Stars aumentano Dopo molte richieste, Super Mario 3D All-Stars sta per ricevere un aggiornamento il prossimo mese per aggiungere più opzioni e controlli per la telecamera. Nello specifico, alludiamo ai controlli invertiti la cui assenza ha tratto in inganno i giocatori dall’uscita della compilation. La raccolta è uscita su Nintendo Switch lo scorso mese per celebrare il trentacinquesimo anniversario del primo Super Mario Bros., ma l’accoglienza dei fan non è stata delle migliori: nonostante l’inclusione di Super Mario 64, Sunshine ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020) Stanno arrivado i comandi invertiti dopo tante richieste dai fan: le opzioni per lain3D All-aumentano Dopo molte richieste,3D All-sta per ricevere un aggiornamento il prossimo mese per aggiungere più opzioni e controlli per la. Nello specifico, alludiamo ai controlli invertiti la cui assenza ha tratto in inganno i giocatori dall’uscita della compilation. La raccolta è uscita su Nintendo Switch lo scorso mese per celebrare il trentacinquesimo anniversario del primoBros., ma l’accoglienza dei fan non è stata delle migliori: nonostante l’inclusione di64, Sunshine ...

Zinha_India : @lmjgomes A trilha sonora do Super Mario ahahahahahaha ?? - arrosT_Ticino : fra mezz'ora ho la prima call dell'hackathon e sto nelle coperte a giocare a super mario odyssey - antzpantz : @IanHigton INVERT CAMERA CONTROLS on Super Mario 3D All-Stars! - AkibaGamers : Nintendo ha annunciato un aggiornamento in arrivo per Super Mario 3D All-Stars, attualmente disponibile su Nintendo… - stefanino_super : @FinallyMario Tv spazzatura super Mario. Questa è! Come i finti buonisti che ti ululavano contro ma esultavano ad ogni tuo goal -