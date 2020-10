Sofia Cerio – Da Pesaro a Il Collegio 2020 – VIDEO

Leggi su giornal

(Di martedì 27 ottobre 2020)è una delle studentesse più interessanti de Il. Di fronte alla sorvegliante, spiega quali oggetti ha deciso di consegnare in tutte le lingue che conosce. La ragazza infatti parla inglese, francese, tedesco e spagnolo.sa come farsi capire. Per lei la comunicazione è tutto, come la musica. Unap assione che ha ereditato dalla madre argentina, che le ha trasmesso l’amore per il ballo.– Chi è la 15enne de Ilha un ottimo rapporto con la madre. La vede più come una sorella che come un genitore e ama ballare al suo fianco. A scuola invece se la cava benissimo: studiare ...