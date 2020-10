Ristoranti e saracinesche giù alle 18 Si punta sulle consegne a domicilio

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ihanno solo il pranzo, la sera resta il delivery che diventa la speranza di sopravvivenza a cui si aggrappano però non solo gli operatori del mondo del gusto.

TerniToday

I ristoranti hanno solo il pranzo, la sera resta il delivery che diventa la speranza di sopravvivenza a cui si aggrappano però non solo gli operatori del mondo del gusto. Li hanno sperimentati durante ...Una piazza eterogenea, con gilet arancioni, commercianti, qualche no mask come la nota 'nonna Maura', qualche antagonista e diversi cittadini che sono dati appuntamento con un volantino circolato sui ...