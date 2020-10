Riaprire lo stadio Flaminio di Roma? Dopo 9 anni di chiusura c' è un piano

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI -dilodiattende ancora di conoscere il suo futuro. Oggi il Campidoglio ha presentato ildi conservazione della struttura, costruita per le Olimpiadi del 1960 su progetto di Pier Luigi Nervi e che oggi versa in stato di abbandono. Il; stato realizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università La Sapienza anche grazie a un contributo della Getty Foundation. Il corposo volume, curato dal professor Francesco Romeo e dal suo team, illustra lo stato di conservazione e i vincoli architettonici che insistono sulla struttura. Nessuna novità però su potenziali finanziamenti per la ristrutturazione dell'impianto. Nelle ...